Еврокомиссия выделила Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро промежуточного финансирования

Еврокомиссия приняла для Украины второй транш финансирования в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы "Ukraine Facility". Такое решение приняли, учитывая проведенные политические реформы.

Транш от Еврокомиссии

Еврокомиссия положительно оценила реформы, которые провела Украина, в частности в сфере:

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судопроизводства;

борьбы с отмыванием денег;

управления государственными финансами;

бизнес-среды;

сельского хозяйства;

отчетности для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств.

Общей предпосылкой предоставления поддержки в рамках Программы является уважение к эффективным демократическим механизмам.

Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас. Дополнительные 1,5 миллиарда евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать удерживать государство на плаву и предоставлять базовые услуги населению, пока она борется с агрессором. Мы будем тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить имплементацию Украинского Плана, который, как я ожидаю, Совет ЕС примет как можно быстрее. Это откроет путь к регулярным и предсказуемым выплатам в рамках "Ukraine Facility" в размере 50 миллиардов евро. Европа остается единой и решительной в своей поддержке Украины,

– сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В марте ЕС выделил первый транш в размере 4,5 миллиарда евро. С учетом сегодняшнего платежа ЕС выделил Украине 6 миллиардов евро на поддержку макрофинансовой стабильности страны с момента вступления в силу Фонда 1 марта.

Совместное заявление G7 по замороженным активам

Общая сумма поддержки, которую ЕС предоставил Украине и ее народу с февраля 2022 года, составляет 98,5 миллиарда евро.

Страны G7 перенесли решение вопроса о передаче Украине замороженных российских активов на июнь этого года.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ,

– сказано в совместном заявлении.

Министры и в дальнейшем будут работать над укреплением ПВО Украины. Также они осудили недавние удары по энергоструктуре.