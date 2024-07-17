Следующие 4,1 миллиарда евро помощи в сентябре: Украина рассчитывает на средства от ЕС

17 июля 2024, 10:41
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Источник:

Минэкономики

В течение II квартала Украина успела осуществить мероприятия для выполнения всех индикаторов предусмотренных планом программы Ukraine Facility. Поэтому страна смогла направить соответствующий запрос на 4,1 миллиарда евро в Еврокомиссию.

Новая финансовая помощь в сентябре

В Минэкономики заявили, если ЕС положительно оценит выполнение Украиной индикаторов, нам предоставят новый транш финансовой помощи в размере 4,11 миллиарда евро уже в сентябре.

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Европейская комиссия должна рассмотреть и подтвердить прогресс Украины в выполнении показателей второго квартала 2024 года в июле. По результатам этой оценки странам-членам ЕС будет поручено одобрить выделение необходимых средств на поддержку Украины в течение следующих двух месяцев.

Какие индикаторы должна была выполнить Украина

  • одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы
  • одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы
  • одобрение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями
  • назначение нового руководителя НАПК
  • вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний
  • пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности
  • разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату
  • принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мероприятий по ее реализации
  • вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.
Автор: Тетяна Стельмах