Следующие 4,1 миллиарда евро помощи в сентябре: Украина рассчитывает на средства от ЕС
Источник:Минэкономики
В течение II квартала Украина успела осуществить мероприятия для выполнения всех индикаторов предусмотренных планом программы Ukraine Facility. Поэтому страна смогла направить соответствующий запрос на 4,1 миллиарда евро в Еврокомиссию.
Новая финансовая помощь в сентябре
В Минэкономики заявили, если ЕС положительно оценит выполнение Украиной индикаторов, нам предоставят новый транш финансовой помощи в размере 4,11 миллиарда евро уже в сентябре.
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Европейская комиссия должна рассмотреть и подтвердить прогресс Украины в выполнении показателей второго квартала 2024 года в июле. По результатам этой оценки странам-членам ЕС будет поручено одобрить выделение необходимых средств на поддержку Украины в течение следующих двух месяцев.
Какие индикаторы должна была выполнить Украина
- одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы
- одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы
- одобрение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями
- назначение нового руководителя НАПК
- вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний
- пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности
- разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату
- принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мероприятий по ее реализации
- вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.