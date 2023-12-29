Главное, чтобы предоставляли своевременно: как долго Украина продержится без больших траншей помощи

Недавно в Украину поступил очередной транш финансовой помощи от Западных партнеров на сумму 900 миллионов долларов. Однако будет ли такая поддержка регулярной, рассказал глава Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер.

Долго ли Украина продержится без больших траншей

Глава Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер рассказал, как долго Украина сможет выдержать без больших пакетов помощи. Об этом у него спросили в интервью Голоса Америки.

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По его мнению, действительно важным фактором является своевременность этой помощи. К примеру в 2023 году финансирование поступало, когда это требовалось и это уже большое достижение.

Альфред Кеммер Глава Европейского департамента МВФ Что касается обсуждений крупных пакетов помощи в США и ЕС, я должен сказать, что это происходит в рамках бюджетных процессов, в которых всегда могут возникнуть определенные сложности. Как администрация США, так и Европейский Союз привержены тому, чтобы провести эти пакеты через бюджетный процесс и предоставить средства. Это очень важно.

Он добавил, что МВФ регулярно подчеркивает необходимость своевременного финансирования. Уже В I квартале 2024 года ожидается, что Украина получит новый пакет финансовой помощи.

Также в конце года украинские власти приняли меры по обеспечению буферов ликвидности. Они также очень внимательно следят за исполнением бюджета в первые несколько месяцев во избежание проблем на случай, если средства доноров задержатся,

– сказал Кеммер.

Глава Европейского департамента МВФ напомнил, что программа финансирования объемом 122 миллиарда направлена на защиту уязвимых слоев населения, выплату заработной платы, пенсии, оплату образования и т.д.