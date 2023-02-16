Безумная сумма: Норвегия пожертвует Украине более 7 миллиардов долларов
Источник:AP News
Норвегия станет одним из самых больших доноров в мире. Все потому, что парламент страны объявил о пакете помощи Украине более чем в 7 миллиардов долларов.
Одна из скандинавских стран пожертвует Украине большую сумму денег
Богатая нефтью Норвегия пожертвует Украине 75 миллиардов крон (это 7,4 миллиарда долларов) в рамках пятилетнего пакета поддержки.
Читайте также Европа увеличит нам экспорт электроэнергииВнеся такой вклад Норвегия станет одним из крупнейших доноров в мире для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Норвегии за такое большое пожертвование в своем видеообращении.
Вы создаете прецедент долгосрочной финансовой поддержки государства, защищающего свою независимость,
– сказал Зеленский.
На что будут распределены деньги
Известно, что средства будут равномерно распределены между военной и гуманитарной помощью в течение пяти лет. То есть каждый год по 1,5 миллиарда долларов.
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Премьер-министр Норвегии Гар Стере добавил, что деньги для Украины были получены от доходов от нефти, и столь большая сумма пожертвования не должна повлиять на экономику Норвегии.
Норвегия является одним из крупнейших европейских экспортеров ископаемого топлива. Полномасштабная война в Украине повысила ее доходы, поскольку европейские страны стали искать альтернативные источники энергии для уменьшения зависимости России.