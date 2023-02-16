Одна зі скандинавських країн пожертвує Україні велику суму грошей

Багата на нафту Норвегія пожертвує Україні 75 мільярдів крон (це 7,4 мільярда доларів) у рамках п'ятирічного пакету підтримки.

Читайте також Європа збільшить нам експорт електроенергії

Зробивши такий внесок Норвегія стане однією із найбільших донорів у світі для України.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Норвегії за таку велику пожертву у своєму відеозверненні.

Ви створюєте прецедент довгострокової фінансової підтримки держави, яка захищає свою незалежність,

– сказав Зеленський.

На що будуть розподілені гроші

Відомо, що кошти будуть рівномірно розподілені між військовою та гуманітарною допомогою протягом п'яти років. Тобто щороку по 1,5 мільярда доларів.

Цікаво ЄС заплатив Росії втричі більше, ніж допоміг Україні: коли все стане навпаки

Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стьоре додав, що гроші для України були отримані від доходів від нафти, і така велика сума пожертвування не повинна вплинути на економіку Норвегії.

Додамо, що Норвегія є однією із найбільших європейських експортерів викопного палива. Повномасштабна війна в Україні підвищила її доходи, оскільки європейські країни почали шукати альтернативні джерела енергії для зменшення залежності від Росії.