Германия готовит для Украины дополнительные 100 миллионов евро: для чего нужны средства

Украина может получить дополнительную финансовую поддержку от одного из крупнейших европейских партнеров на фоне постоянного террора со стороны России. Эти средства должны помочь не только восстановить поврежденные объекты, но и подготовить критически важную инфраструктуру к дальнейшим атакам врага.

На что Германия хочет выделить дополнительные средства

Министерство финансов Германии предлагает выделить еще 100 миллионов евро на поддержку Украины. Об этом говорится в письме ведомства в бюджетный комитет Бундестага, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Эти средства должны укрепить устойчивость Украины к интенсивным российским атакам. Их предлагается направить на восстановление поврежденной инфраструктуры:

водоснабжения;

энергетики;

и транспорта.

Эти 100 миллионов станут дополнением к финансированию, которое уже заложено в немецкий бюджет на 2026 год.

Эта потребность является непредвиденной, поскольку на момент принятия федерального бюджета на 2026 год интенсивность конфликта предсказать было невозможно,

– говорится в обращении к бюджетному комитету.

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В документе Минфин подчеркивает, что с июля 2026 года Россия целенаправленно наносит удары по критической инфраструктуре, логистике и предприятиям в больших городах.

С приближением холодов ситуация стала еще более напряженной. По оценке, приведенной в письме, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина потеряла 80 % мощностей по производству электроэнергии.

Только российские атаки в октябре привели к отключению электричества более чем в трети регионов страны.

Поэтому дополнительные средства могут быть использованы:

на оборудование для децентрализованного производства электроэнергии и системы ее хранения;

ремонт поврежденной инфраструктуры водоснабжения и энергетики;

оборудование для пожаротушения;

а также на восстановление школьных зданий.

В ведомстве считают, что новое финансирование важно для стабилизации критически важных систем и обеспечения населения базовыми услугами.

Напомним, Германия остается крупнейшим европейским донором Украины, который постоянно оказывает финансовую помощь. В частности, в сентябре Германия выделила 250 миллионов евро, которые были направлены через Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к отопительному сезону.