Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину в 2024 году
Источник:Financial Times
Financial Times выпустила свой традиционный прогноз на 2024 год. Он касался наиболее резонансных и громких политических и экономических событий.
Продолжится финансирование Украины
В издании написали, что в администрации Байдена и дальше решительно настроены на продолжение снабжения помощи, несмотря на некоторые разногласия в Конгрессе. Однако в случае избрания Трампа процесс может замедлиться.
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Также прогнозируется, что ЕС все-таки сможет обойти вето Венгрии и выделить 50 млрд. евро дополнительной помощи.
Однако Киеву все еще предстоит совершить военный прорыв по мере того, как давление, связанное с необходимостью начать переговоры с Москвой, будет расти,
– написали в издании.
Правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024 – 2030 годы
Еще в декабре 2023 года Минфин совместно с другими ведомствами разработал Национальная стратегия доходов на 2024 – 2030 годы.
Она охватывает следующие важные направления:
- усиление фискальной способности Украины;
- адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС;
- создание стимулов для послевоенного обновления и экономического роста.