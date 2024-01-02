Продолжат ли США и ЕС финансировать Украину в 2024 году

Financial Times выпустила свой традиционный прогноз на 2024 год. Он касался наиболее резонансных и громких политических и экономических событий.

Продолжится финансирование Украины

В издании написали, что в администрации Байдена и дальше решительно настроены на продолжение снабжения помощи, несмотря на некоторые разногласия в Конгрессе. Однако в случае избрания Трампа процесс может замедлиться.

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Также прогнозируется, что ЕС все-таки сможет обойти вето Венгрии и выделить 50 млрд. евро дополнительной помощи.

Однако Киеву все еще предстоит совершить военный прорыв по мере того, как давление, связанное с необходимостью начать переговоры с Москвой, будет расти,

– написали в издании.

Правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024 – 2030 годы

В 2024 году для Украины необходимо 42 миллиарда евро для поддержания собственной экономической стабильности. Такая помощь западных партнеров покроет необходимые бюджетные расходы.

Еще в декабре 2023 года Минфин совместно с другими ведомствами разработал Национальная стратегия доходов на 2024 – 2030 годы.

Она охватывает следующие важные направления: