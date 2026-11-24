Финансовая помощь от ЕС: сколько миллиардов не хватает Украине на 2027 год
Чтобы украинская экономика устояла в следующем году, Киеву необходимо привлечь не менее 115 миллиардов евро. В настоящее время правительство активно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы обеспечить бесперебойное поступление этих средств.
Сколько денег нужно государству
Украина уже имеет подтверждение на 90 миллиардов евро, что сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами и партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансовые средства. Украине нужно на следующий год как минимум 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 45 миллиардов у нас было благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза о поддержке на два года по 45 миллиардов.
Недавно договорились о дополнительных средствах – 45 миллиардов. То есть на следующий год Украина получит 90 миллиардов евро.
Еврокомиссия уже представила план, как это обеспечить, и мы сейчас работаем над тем, чтобы Евросоюз это поддержал. 25 миллиардов нужно найти, и я уверен, что мы эту задачу выполним. То есть на центральном уровне мы занимаемся прежде всего поиском финансирования,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что это "очень значительная сумма и не просто", но уже пятый год полномасштабной войны украинцы получают финансовую базу, финансовую основу. И речь идет как минимум о 100 миллиардах в год.
Напомним, что Европейская комиссия еще 18 ноября официально предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро. Из них 20 миллиардов пойдут именно на закрытие "дырок" в госбюджете. Главное преимущество этого займа заключается в том, что возвращать долги придется не из карманов украинских налогоплательщиков, а за счет будущих репараций от России.