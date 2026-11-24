Чтобы украинская экономика устояла в следующем году, Киеву необходимо привлечь не менее 115 миллиардов евро. В настоящее время правительство активно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы обеспечить бесперебойное поступление этих средств.

Сколько денег нужно государству

Украина уже имеет подтверждение на 90 миллиардов евро, что сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины Сейчас мы активно работаем с нашими коллегами и партнерами в Европе, чтобы обеспечить Украине необходимые финансовые средства. Украине нужно на следующий год как минимум 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 45 миллиардов у нас было благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза о поддержке на два года по 45 миллиардов.

Недавно договорились о дополнительных средствах – 45 миллиардов. То есть на следующий год Украина получит 90 миллиардов евро.

Еврокомиссия уже представила план, как это обеспечить, и мы сейчас работаем над тем, чтобы Евросоюз это поддержал. 25 миллиардов нужно найти, и я уверен, что мы эту задачу выполним. То есть на центральном уровне мы занимаемся прежде всего поиском финансирования,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это "очень значительная сумма и не просто", но уже пятый год полномасштабной войны украинцы получают финансовую базу, финансовую основу. И речь идет как минимум о 100 миллиардах в год.

Напомним, что Европейская комиссия еще 18 ноября официально предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро. Из них 20 миллиардов пойдут именно на закрытие "дырок" в госбюджете. Главное преимущество этого займа заключается в том, что возвращать долги придется не из карманов украинских налогоплательщиков, а за счет будущих репараций от России.