Около 5 миллиардов евро: Украине предложили новую финансовую помощь

Жозеп Боррель предложил Украине новый двусторонний пакет помощи. Он содержит до 5 млрд евро на следующий год.

Украине предложили новую помощь

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС остаются единственными в своей цели помочь Украине. Он не видит сомнений со стороны какой-либо страны блока.

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Надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года,

– сказал Боррель.

Также Владимир Зеленский в соцсети "Х" отмечал, что визит этого и других политиков на заседание министров иностранных дел ЕС в Киеве 2 октября демонстрирует единство в поддержке Украины. Это впервые подобное заседание прошло вне стран ЕС и еще в стране в состоянии войны.

Украина и Румыния совместно разработают план контроля экспорта зерна

Еще 30 сентября Боррель посетил Одессу и, в частности, разрушен обстрелами врага Спасо-Преображенский собор.

Украина предложила для Еврокомиссии и пяти восточных стран ЕС план экспортного контроля 4 агрокультур. Румыния решила поддержать его и одобрила введение экспортных лицензий в ряд сельскохозяйственных продуктов.

Флорин Барбу Министр сельского хозяйства Румынии Экспортные лицензии для украинских компаний вступят в силу через 30 дней. Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков.

Политик выразил уверенность в том, что этот механизм будет полноценно и эффективно работать. Румыния выдает лицензии на импорт только отечественным фермерам и переработчикам пищевых продуктов, которым необходимо пополнять запасы. Для посредников их не будут предоставлять.