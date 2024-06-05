Сколько Украина получила денег от международных партнеров за два года войны
5 июня 2024, 09:57Читати новину українською
Источник:Министерство финансов
С начала полномасштабного вторжения, международные партнеры сразу начали выделять для Украины пакеты финансовой помощи. За два года, до 28 мая 2024 года, суммарно нам поступило 85 миллиардов долларов.
Сколько получила Украина за 2 года
Больше всего денег выделил Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов (в эквиваленте). Далее статистика такова:
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- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.
Также в списке партнеров Украины находятся различные страны Европы, не внесли более 1 миллиарда долларов за два года. Суммарно с лидерами списка они выделили 73,573 миллиарда долларов.
Кто еще в списке партнеров
- Норвегия,
- Франция,
- Италия,
- Нидерланды,
- Испания,
- Дания,
- Швеция,
- Финляндия,
- Швейцария,
- Литва,
- Ирландия,
- Латвия,
- Австрия,
- Бельгия,
- Исландия,
- Албания,
- Эстония.