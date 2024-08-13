Кредитный рейтинг Израиля снизился из-за боевых действий в секторе Газа

Fitch понизило кредитный рейтинг Израиля с A+ до A, с негативным прогнозом. Это снижение связано с боевыми действиями в секторе Газа и напряженностью с Ираном.

Прогнозы по бюджету Израиля

Fitch ожидает, что к концу 2024 года дефицит бюджета Израиля вырастет до 7,8% ВВП, по сравнению с 4,1% в 2023 году.

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Война в Газе, кроме человеческих потерь, может привести к значительным дополнительным расходам на оборону, разрушение инфраструктуры и снижение экономической активности. Это может еще больше ухудшить кредитные показатели страны.

Агентство прогнозирует, что внешний долг Израиля к ВВП вырастет до 70% в 2024 году и до 75% в 2025 году. Это превысит рекордный уровень во время пандемии 2020 года.