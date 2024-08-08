Почему ввели ограничения

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко отмечает, что банки делают невозможным транзакции, которые осуществляют на азартные игры за кредитные средства, передает 24 Канал.

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Павленко отметила, что это решение также является частью глобальной стратегии борьбы с “черными” p2p-переводами.

Марина Павленко Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Следует отметить, новые возможные ограничения по суммам (до 100 тысяч гривен в месяц) и количеству транзакций (30 транзакций в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). При этом, на счет могут поступать другие средства, например заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т.д.. Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение любых товаров. Таким образом, для рядового картодержателя, никаких изменений по сути не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых “лимитов”.

Марина Павленко рассказала об алгоритме выявления подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с нелегальными азартными онлайн-играми.

Коммерческие банки тщательно анализируют нетипичную активность платежных средств, например, резкое увеличение количества транзакций за короткое время, и финансовые операции без подтверждающих документов.

Интересно! Они проверяют соответствие операций данным о клиенте и анализируют интернет-ресурсы, на которых осуществляются покупки. Повышенная активность p2p-переводов также тщательно анализируется, во избежание вовлечения банка в противоправные действия.

Коммуникация между клиентом и банком

Марина Павленко отметила важность эффективной коммуникации между клиентом и банком. Банки создают специальные подразделения для предоставления исчерпывающей информации, а клиенты должны своевременно реагировать на запросы банка и предоставлять дополнительные документы для беспрепятственного проведения операций.

К слову! Она подчеркнула необходимость избегать предложений "легкого заработка" через перевод средств, что может привести к значительным проблемам для клиентов. Регулятор планирует создать реестры лиц, привлеченных к мошенническим схемам, что ограничит их доступ к банковским услугам и трудоустройству.