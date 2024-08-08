Почему ввели ограничения
Ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко отмечает, что банки делают невозможным транзакции, которые осуществляют на азартные игры за кредитные средства, передает 24 Канал.
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Павленко отметила, что это решение также является частью глобальной стратегии борьбы с “черными” p2p-переводами.
Следует отметить, новые возможные ограничения по суммам (до 100 тысяч гривен в месяц) и количеству транзакций (30 транзакций в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). При этом, на счет могут поступать другие средства, например заработная плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т.д.. Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение любых товаров. Таким образом, для рядового картодержателя, никаких изменений по сути не произойдет: более 95% граждан не почувствуют новых “лимитов”.
Марина Павленко рассказала об алгоритме выявления подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с нелегальными азартными онлайн-играми.
Коммерческие банки тщательно анализируют нетипичную активность платежных средств, например, резкое увеличение количества транзакций за короткое время, и финансовые операции без подтверждающих документов.
Коммуникация между клиентом и банком
Марина Павленко отметила важность эффективной коммуникации между клиентом и банком. Банки создают специальные подразделения для предоставления исчерпывающей информации, а клиенты должны своевременно реагировать на запросы банка и предоставлять дополнительные документы для беспрепятственного проведения операций.