Деньги на свет: Ирландия почти вдвое увеличила помощь энергетике Украины

Европейские партнеры продолжают оказывать финансовую поддержку украинской энергосистеме, которая страдает от последствий российских атак. Очередной транш помощи от Ирландии позволит ускорить закупку необходимого оборудования для ремонтных работ.

О какой сумме идет речь

В Фонд поддержки энергетики Украины перечислили дополнительные 25 миллионов евро, сообщило Министерство энергетики.

Благодаря этому вливанию общий вклад страны в поддержку украинской энергосистемы вырос уже до 52 миллионов евро.

Министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Ирландию за помощь и подчеркнул важность фонда.

Мы благодарим Ирландию за поддержку энергетического сектора Украины в этот сложный период. Фонд – это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики,

– отметил Шмыгаль.

На что потратят миллионы от Ирландии

Как пояснил министр, финансовая поддержка от партнеров позволяет энергетикам быстрее восстанавливать электроснабжение после российских атак.

Через Фонд закупается оборудование:

для необходимых ремонтов;

восстановления поврежденных объектов;

и наращивания мощностей генерации.

Именно оборудование, приобретенное на средства Фонда, помогает возвращать свет украинцам после очередного обстрела врага.

Таким образом, поддержка партнеров помогает нам снова и снова восстанавливать электроснабжение после российских атак и возвращать свет в дома миллионов украинских семей, в школы, больницы и на предприятия,

– подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что международные доноры активно поддерживают украинскую энергетику. В частности, в октябре в Фонд поступили гранты от Германии на сумму 249,7 миллиона евро и от Мальты – 50 тысяч евро. Кроме того, Германия намерена выделить еще 100 миллионов евро на восстановление поврежденной инфраструктуры.