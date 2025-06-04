План ЕС о запрете российского газа под угрозой: две страны против

Еврокомиссия столкнулась с трудностями в принятии плана о полном отказе от российского газа до 2027 года. Две страны Евросоюза отказываются поддержать инициативу.

Какие страны против запрета на покупку российского газа

Франция и Бельгия, которые являются крупнейшими импортерами российского газа в Евросоюзе, выступили против плана Брюсселя о прекращении закупок топлива у России. Страны хотят оценить экономические и юридические последствия такого шага, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Франция, крупнейший покупатель российского газа, заявила, что предпочитает диверсификацию поставок газа, а не полный запрет. Она планирует заменить российский импорт на газ из Катара, как отметил министр энергетики страны Марк Ферраччи.

Мы отстаиваем европейскую стратегию диверсификации, которая уже находится в процессе реализации,

– заявил Фераччи.

Бельгия, которая планирует принимать и хранить российский СПГ до 2035 года, хочет, чтобы Еврокомиссия предоставила дополнительные гарантии. Она требует подготовки отчета об экономических рисках перед принятием решения об отказе от российского газа.

Стоит знать! Франция также беспокоится о возможности исков со стороны российских компаний из-за досрочного расторжения контрактов на импорт газа.

Какие разногласия в ЕС относительно запрета на российский газ

Позиция Франции и Бельгии резко противоречит намерениям Испании и Нидерландов, которые являются соответственно третьим и четвертым импортерами российского СПГ в ЕС.

Обе страны заявили, что полностью поддерживают инициативу Еврокомиссии, по которой краткосрочные контракты на закупку газа из России прекращаются уже в этом году, а долгосрочные – до 2027 года. Это позволит им разорвать контракты, которые обязывают покупать российский СПГ еще много лет.

Испания вынуждена закупать российский газ до 2042 года по долгосрочному контракту с компанией Naturgy.

Нидерланды имеют контракт с компанией TotalEnergies, который действует до 2032 года.

Для Еврокомиссии, которая планирует представить новое предложение об отказе от российского газа уже в следующем месяце, поддержка всех четырех стран крайне важна.

Следует знать! В прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды в целом импортировали 16,77 миллиона тонн российского СПГ – это 97% от общего импорта Евросоюза.