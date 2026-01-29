Франция предоставит Украине энергетическую поддержку: какие города получат помощь от Парижа
- Франция планирует предоставить Украине генераторы для энергетической поддержки.
- Приоритетными для получения помощи будут Киев, Чернигов, Харьков и другие прифронтовые города.
Франция тоже присоединяется к помощи Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике – отправляет генераторы. Они могут поступить уже в начале следующего месяца.
Какую помощь получит Украина от Франции?
Приоритет в распределении помощи получат Киев, а также прифронтовые города, о чем сообщил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.
Он сообщил, что поставки новой партии энергооборудования анонсировал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Первые генераторы могут прибыть в страну уже в первые дни февраля. Процесс является быстрым, потому что целью является оперативно усилить энергетическую устойчивость Украины.
Гаэль Весьер добавил, что международные партнеры планируют передать Украине около 6 тысяч единиц энергооборудования. К инициативе присоединились:
- Европейский Союз;
- Франция;
- Соединенные Штаты;
- Япония и тому подобное.
Приоритетом в рамках поддержки остается город Киев. Передать генераторы также планируют Чернигову, Харькову и другим городам, которые страдают от российской агрессии.
Окончательное распределение будут осуществлять украинские организации или органы власти. Это будет зависеть от актуальных потребностей.
Заметьте! Весьер подчеркнул, что французское посольство продолжает работать в украинской столице. Даже несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, дипломатическое учреждение имеет собственный генератор и остается рядом с украинцами.
Что известно об энергетической ситуации в Киеве?
Напомним, что по состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения оставались 613 многоэтажек. Об этом сообщили в КГГА.
В частности за минувшие сутки тепло подали еще в 124 домам. Их подключают повторно после вражеских атак 9 и 20 января.
Обратите внимание! Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно.
Какие еще есть новости по Франции?
- Стало известно, что Франция продолжает импорт урана из России. Кроме того, Париж выступает против полного запрета на поставки российского ядерного топлива. А в ноябре 2025 года Франция возобновила экспорт переработанного урана.
- Также Париж блокирует использование кредита для Украины на закупку британских ракет Storm Shadow. во Франции считают, что эти деньги необходимо тратить внутри Евросоюза. Позиция страны уже вызвала критику в ЕС.