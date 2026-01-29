Франция предоставит Украине энергетическую поддержку: какие города получат помощь от Парижа

Франция тоже присоединяется к помощи Украине на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике – отправляет генераторы. Они могут поступить уже в начале следующего месяца.

Какую помощь получит Украина от Франции?

Приоритет в распределении помощи получат Киев, а также прифронтовые города, о чем сообщил посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Он сообщил, что поставки новой партии энергооборудования анонсировал министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Первые генераторы могут прибыть в страну уже в первые дни февраля. Процесс является быстрым, потому что целью является оперативно усилить энергетическую устойчивость Украины.

Гаэль Весьер добавил, что международные партнеры планируют передать Украине около 6 тысяч единиц энергооборудования. К инициативе присоединились:

Европейский Союз;

Франция;

Соединенные Штаты;

Япония и тому подобное.

Приоритетом в рамках поддержки остается город Киев. Передать генераторы также планируют Чернигову, Харькову и другим городам, которые страдают от российской агрессии.

Окончательное распределение будут осуществлять украинские организации или органы власти. Это будет зависеть от актуальных потребностей.

Заметьте! Весьер подчеркнул, что французское посольство продолжает работать в украинской столице. Даже несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, дипломатическое учреждение имеет собственный генератор и остается рядом с украинцами.

Что известно об энергетической ситуации в Киеве?

Напомним, что по состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения оставались 613 многоэтажек. Об этом сообщили в КГГА.

В частности за минувшие сутки тепло подали еще в 124 домам. Их подключают повторно после вражеских атак 9 и 20 января.

Обратите внимание! Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно.

