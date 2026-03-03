Игра на миллиарды: Мерц хочет задобрить Трампа в обмен на тарифы и санкции

Во вторник, 3 марта, канцлер Германии Фридих Мерц встретится в Овальном кабинете с Дональдом Трампом. Во время разговора он попытается использовать тему военной операции в Иране, чтобы убедить президента США.

Какие вопросы будет поднимать Мерц?

Мерц будет говорить Трампу то, что тот хочет услышать об Иране, чтобы сохранить поддержку Вашингтона, пишет Politico.

Недаром еще за день до отъезда в США канцлер тщательно выстраивал тональность своих заявлений.

Сейчас не время поучать наших партнеров и союзников,

– сказал Мерц об атаке США на Иран.

Дело в том, что Мерц, по словам людей из окружения канцлера, сумел наладить относительно хороший личный контакт с Трампом. Поэтому во время своего визита в Вашингтон рассчитывает использовать эти отношения, чтобы убедить президента относительно двух главных вопросов для ЕС:

поддержки Украины и усиления экономического давления на Россию;

тарифной политики Белого дома после отмены Верховным судом предыдущих пошлин Трампа.

Заметьте! В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США отменил большинство тарифов Дональда Трампа, которые тот ввел в течение 2025 года для стран мира, пишет NBC News. Судьи постановили, что президент превысил свои полномочия, когда воспользовался законом о чрезвычайной ситуации для введения пошлин.

Что Мерц будет говорить о санкциях и тарифах?

Одна из основных целей Мерца, по словам осведомленных источников, – убедить Трампа ввести более жесткие санкции против Москвы, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины. Для этого канцлер, вероятно, попытается представить борьбу США против Ирана как часть глобальной битвы.

Этому аргументу способствует и то, что Путин назвал ликвидацию иранского лидера Али Хаменеи "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Реакция России на действия США в Иране снова четко показала, чью сторону она занимает... Этот конфликт в очередной раз демонстрирует, где правда, а где кривда в вопросе Украины,

– отметил представитель Мерца Штефан Корнелиус.

С другой стороны, Мерц, вероятно, обсудит с Трампом необходимость сближения США и ЕС для противостояния вызовам со стороны Китая. И в этом вопросе будет акцентировать на американских тарифах для европейцев.

В этом контексте канцлер, вероятно, также отметит, что тарифная политика США, безусловно, усложняет снижение рисков, поскольку ставит Европу под прессинг с двух сторон,

– рассказал немецкий депутат Норберт Реттген.

Впрочем эксперты настроены скептически относительно пошлин, учитывая непоколебимую приверженность Трампа к своей тарифной политике. Они считают, что максимум, на который может реально надеяться Мерц, – это ясность относительно дальнейших шагов администрации относительно пошлин для ЕС.

Важно! Сегодня европейские лидеры по крайней мере хотят гарантий, что пошлины США для ЕС после последних решений не превысят 15%, которые согласовали в торговом соглашении летом.

