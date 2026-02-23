Что говорят у Трампа по поводу тарифов?

Об этом заявил главный торговый представитель США Джеймисон Грир, передает The Guardian.

Смотрите также Впервые за десятилетие: Трамп утверждает, что рекордно сократил дефицит США

Реальность такова: мы хотим сохранить текущую политику, обеспечить максимальную преемственность и дать бизнесу понять, что это наш избранный курс. Мы продолжим двигаться в этом направлении,

– отметил Грир.

Не останавливает администрацию Трампа даже то, что большинство американцев против тарифной политики президента. По последним опросам ABC/Washington Post/Ipsos, 69% жителей США не поддерживают эту торговую стратегию.

В ответ Грир заметил, что новые пошлины дают американскому бизнесу "значительные рычаги влияния" в мировой торговле.

Политика не изменилась. Юридические инструменты для ее реализации могут меняться, но не сама стратегия,

– подчеркнул торговый представитель.

Он также заверил, что США не будут отказываться от торговых соглашений, которые уже заключили с рядом стран, даже несмотря на то, что Верховный суд признал незаконными тарифы, на которых базировались эти соглашения. Речь идет о Великобритании, ЕС, Японии, Швейцарии и тому подобное.

Заметьте! Министр финансов Скотт Бессент подтвердил слова Грира, заявив, что администрация остается непоколебимой по устранению торгового дефицита. По его словам, прогнозы доходов от новых тарифов на 2026 год остаются неизменными.

Какое решение принял суд и что ответил Трамп?

В пятницу Верховный суд США признал незаконными большинство новых тарифов, введенных Трампом. Он постановил, что президент превысил свои полномочия в этом вопросе, пишет NBC News.

Дело в том, что по мнению судей, закон 1977 года "О чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)" не дает президенту права вводить тарифы в мирное время без согласия Конгресса.

Решение Верховного суда, конечно, разозлило Трампа. Поэтому он объявил о введении новых глобальных 10% тарифов для всех стран, но уже на основании статьи 122 Закона о торговле 1974 года – другого, чем рассматривал суд.

Для меня большая честь только что подписать в Овальном кабинете указ о введении 10% пошлины на товары из всех стран мира, который вступит в силу почти немедленно,

– написал Трамп в своей соцсети.

Но впоследствии он повысил до 15% эти тарифы. Правда, Грир подчеркнул, что новые пошлины не будут касаться двусторонних соглашений, подписанных за последние девять месяцев с около 20 странами.

Важно! Новые тарифы могут действовать только 150 дней без подтверждения Конгресса. Но у Трампа не будут ждать одобрения законодателей. Грир дал понять, что администрация не планирует автоматически обращаться к Конгрессу за одобрением новых тарифов и будет ориентироваться исключительно на свою торговую политику.

Что еще известно о тарифах Трампа?