Как сократился торговый дефицит США?
Об этом глава Белого дома как обычно написал в своей социальной сети Truth Social.
Смотрите также Готовится к выборам: какие пошлины может отменить Трамп
По словам Трампа, его таможенная политика позволила уменьшить торговый дефицит страны почти на 80%.
Торговый дефицит США сократился на 78% благодаря тарифам, которые взимают с других компаний и стран,
– отметил президент.
Правда, он не уточнил ни периода, за который делали эти расчеты, ни то, как именно получили такую цифру.
Однако в 2026 году Трамп ожидает еще большего эффекта от тарифов. Президент убежден, что дефицит что дефицит "перейдет в положительную зону" впервые за многие десятки лет.
Что показывают расчеты?
Правительственные данные США и расчеты аналитиков Investing.com действительно демонстрируют сокращение дефицита торговли товарами и услугами с 140,5 миллиарда долларов в марте 2025 года до 27,62 миллиарда долларов в октябре. Уменьшение составило около 80%.
Но уже в ноябре дефицит снова пошел вверх и достиг 56,82 миллиарда долларов.
Впрочем, в четверг, 19 февраля, должны выйти новый торговый отчет с данными за декабрь. Эксперты ожидают торгового профицита на уровне 55,50 миллиардов долларов за месяц. Если информация подтвердится, США достигнут положительного месячного баланса в торговле впервые с 1975 года.
Однако есть несколько неутешительных нюансов:
- По итогам всего 2025 года в США все равно ожидают торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов.
- А в торговле именно товарами он может остаться рекордно большим – примерно 1,2 триллиона долларов.
Заметьте! Высокий годовой показатель дефицита объясняется тем, что после объявления новых тарифов Трампа в первом квартале 2025 года произошел всплеск заказов. Покупатели спешили закупить товары впрок до начала действия повышенных пошлин.
Как тарифы повлияли на торговлю и американцев?
В течение 2025 года Дональд Трамп ввел новые тарифы на широкий перечень товаров и установил пошлины для сотен стран – от 10% до 50%. Впоследствии часть жестких мер смягчили после переговоров с главными торговыми партнерами.
Однако эти решения все равно привели к снижению объемов импорта, прежде всего из Китая. Поставки китайских товаров в США за период с января по ноябрь 2025 года сократились до 288 миллиардов долларов против 401 миллиарда в 2024-м.
В то же время опрос, проведенный в декабре 2025 года, показал, что 57% американцев недовольны экономической политикой Трампа. А около трети граждан США считают, что в 2026 году экономическая ситуация только ухудшится.