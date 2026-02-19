Як скоротився торгівельний дефіцит США?
Про це глава Білого дому як зазвичай написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, його митна політика дозволила зменшити торгівельний дефіцит країни майже на 80%.
Торгівельний дефіцит США скоротився на 78% завдяки тарифам, які стягують з інших компаній і країн,
– зазначив президент.
Щоправда, він не уточнив ні періоду, за який робили ці розрахунки, ні те, як саме отримали таку цифру.
Проте у 2026 році Трамп очікує ще більшого ефекту від тарифів. Президент переконаний, що дефіцит "перейде у позитивну зону" вперше за багато десятків років.
Що показують розрахунки?
Урядові дані США та розрахунки аналітиків Investing.com і справді демонструють скорочення дефіциту торгівлі товарами та послугами з 140,5 мільярда доларів у березні 2025 року до 27,62 мільярда доларів у жовтні. Зменшення склало близько 80%.
Але вже у листопаді дефіцит знову пішов вгору і сягнув 56,82 мільярда доларів.
Втім, у четвер, 19 лютого, мають вийти новий торгівельний звіт з даними за грудень. Експерти очікують торгівельного профіциту на рівні 55,50 мільярда доларів за місяць. Якщо інформація підтвердиться, США досягнуть позитивного місячного балансу у торгівлі вперше з 1975 року.
Однак є кілька невтішних нюансів:
- За підсумками усього 2025 року у США все одно очікують торгівельний дефіцит у розмірі 800 мільярдів доларів.
- А в торгівлі саме товарами він може залишитися рекордно великим – приблизно 1,2 трильйона доларів.
Зауважте! Високий річний показник дефіциту пояснюється тим, що після оголошення нових тарифів Трампа у першому кварталі 2025 року відбувся сплеск замовлень. Покупці поспішали закупити товари про запас до початку дії підвищених мит.
Як тарифи вплинули на торгівлю та американців?
Упродовж 2025 року Дональд Трамп запровадив нові тарифи на широкий перелік товарів і встановив мита для сотень країн – від 10% до 50%. Згодом частину найжорсткіших заходів пом'якшили після переговорів із головними торгівельними партнерами.
Однак ці рішення все одно призвели до зниження обсягів імпорту, насамперед із Китаю. Постачання китайських товарів до США за період із січня по листопад 2025 року скоротилося до 288 мільярдів доларів проти 401 мільярда у 2024-му.
Водночас опитування, проведене у грудні 2025 року, засвідчило, що 57% американців незадоволені економічною політикою Трампа. А близько третини громадян США вважають, що у 2026 році економічна ситуація лише погіршиться.