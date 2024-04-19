G7 отложило проблему передачи Украине российских активов до июня

По итогам встречи на Капри в Италии МИД стран "Большой семерки" одобрили совместную декларацию. Вопрос передачи Украине замороженных российских активов отложили до июня.

Совместное заявление стран G7

Агрессивную войну России против Украины осудили главы МИД следующих стран:

Читайте также Более 180 миллионов долларов на энергетику: Великобритания выделила деньги Украине

Канады;

Франции;

Германии;

Италии;

Японии;

Великобритании;

США.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину, поскольку она защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ,

– сказано в совместном заявлении.

Министры и в дальнейшем будут работать над укреплением ПВО Украины для спасения жизни гражданских и защиты критически важной инфраструктуры.

Мы также будем работать с партнерами в этом направлении. В этом контексте мы ценим Инициативу немедленных действий по противовоздушной обороне (IAAD), предложенную Германией,

– также написано в обращении.

На их взгляд, Россия должна в любом случае заплатить за свои преступления в Украине. Также они осудили недавние удары по энергоструктуре.

Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования обездвиженных российских суверенных активов для поддержки Украины, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом,

– говорится в заявлении.

С 13 по 15 июня 2024 года в Бриндизи, Апулия, Италия пройдет 50-й саммит "Большой семерки".