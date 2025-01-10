Рада запускает процедуру увольнения министра энергетики Германа Галущенко
10 января 2025, 15:58Читати новину українською
Парламентарии хотят отстранить от должности министра энергетики Германа Галущенко. Они готовятся постановление о его увольнении.
Нардеп и член энергетического комитета Инна Совсун вместе с народными депутатами из разных фракций запускает регистрацию постановления об увольнении министра энергетики. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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