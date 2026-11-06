Россия теряет еще один козырь: Кипр готовит газ для Европы
Европа продолжает искать новые источники газа, чтобы окончательно отказаться от российских энергоносителей. Одним из перспективных направлений может стать Кипр.
Что Кипр предлагает Европе
Вблизи острова готовятся к разработке подводные месторождения, которые могут укрепить энергетическую безопасность Евросоюза и диверсифицировать поставки газа. Об этом рассказал президент Кипра Никос Христодулидис для Associated Press.
Первым к разработке готовят месторождение Cronos, расположенное примерно в 185 километрах к юго-западу от побережья Кипра. Начало добычи ожидается в первой половине 2028 года.
В прошлом месяце итальянский энергетический гигант Eni уже подписал контракты с восемью подрядчиками на разработку месторождения Cronos, запасы которого оцениваются в гигантские 85 миллиардов кубометров. Соглашения предусматривают миллиардные инвестиции:
- в подводные системы добычи;
- трубопроводы;
- плавучий объект управления;
- а также услуги буровых установок.
Христодулидис назвал подписанные соглашения важным шагом к началу добычи.
"Кипр является частью энергетической уравнения, а Европа получает дополнительную диверсификацию, и автономия Союза укрепляется. Это первый шаг на пути, который имеет светлое будущее"
– заявил президент.
Схема поставок с месторождения Cronos будет выглядеть так:
- сырье с месторождения будут транспортировать по трубопроводам в египетский город Думьят;
- там газ будут сжижать и уже в виде СПГ отправлять на международные рынки.
Главным покупателем станет именно Европа.
Ожидается, что на пике мощности месторождение будет давать более 14 миллионов кубометров газа в сутки.
Что еще есть газовых запасов у Кипра
Следует добавить, что Cronos – не единственное перспективное месторождение Кипра. В целом там рассматривают возможность разработки еще шести газовых месторождений.
Среди них называют месторождения Glaucus и Pegasus, расположенные южнее Cronos. Их разработкой занимается американская компания ExxonMobil. Добыча газа на этих двух месторождениях может начаться к 2033 году.
Как и в случае с Cronos, одним из возможных вариантов экспорта является транспортировка газа в Египет для дальнейшего сжижения.
Напомним, ч Кипр и Египет уже договорились об использовании египетской инфраструктуры т для переработки кипрского газа и его дальнейшего экспорта в Европу. В марте страны подписали рамочное соглашение.