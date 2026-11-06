Росія втрачає ще один козир: Кіпр готує газ для Європи

Що пропонує Кіпр Європі

Поблизу острова готують до розробки підводні родовища, які можуть посилити енергетичну безпеку Євросоюзу і диверсифікувати постачання газу. Про це розповів президент Кіпру Нікос Христодулідіс для Associated Press.

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Першим до розробки готують родовище Cronos, розташоване приблизно за 185 кілометрів на південний захід від узбережжя Кіпру. Початок видобутку очікують у першій половині 2028 року.

Минулого місяця італійський енергетичний гігант Eni вже підписав контракти з вісьмома підрядниками на розробку родовища Cronos, запаси якого оцінюють у гігантські 85 мільярдів кубометрів. Угоди передбачають мільярдні інвестиції:

у підводні системи видобутку;

трубопроводи;

плавучий об’єкт управління;

та послуги бурових установок.

Христодулідіс назвав підписані домовленості важливим кроком до початку виробництва.

Кіпр є частиною енергетичного рівняння, а Європа отримує додаткову диверсифікацію, і автономія Союзу зміцнюється. Це перший крок на шляху, який має світле майбутнє»– заявив президент.

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Схема постачання з родовища Cronos виглядатиме так:

сировину з родовища транспортуватимуть трубами до єгипетського міста Дум'ят;

там газ зріджуватимуть і вже у вигляді СПГ відправлятимуть на міжнародні ринки.

Головним покупцем стане саме Європа.

Очікується, що на піку потужності родовище даватиме понад 14 мільйонів кубометрів газу щодоби.

Які ще газові запаси є біля Кіпру

Слід доадти, що Cronos – не єдине перспективне родовище Кіпру. Загалом там розглядають можливість розробки ще шести газових покладів.

Серед них називають родовища Glaucus і Pegasus, які розташовані південніше Cronos. Їх розробкою займається американська ExxonMobil. Видобуток газу з двох цих родовищ може розпочатися до 2033 року.

Як і у випадку з Cronos, одним із можливих варіантів експорту є транспортування газу до Єгипту для подальшого скраплення.

Нагадаємо, Кіпр та Єгипет уже домовлялися про використання єгипетської інфраструктури для переробки кіпрського газу та його подальшого експорту до Європи. У березні країни підписали рамкову угоду.