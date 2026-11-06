Россия теряет еще один козырь: Кипр готовит газ для Европы

Что Кипр предлагает Европе

Вблизи острова готовятся к разработке подводные месторождения, которые могут укрепить энергетическую безопасность Евросоюза и диверсифицировать поставки газа. Об этом рассказал президент Кипра Никос Христодулидис для Associated Press.

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Первым к разработке готовят месторождение Cronos, расположенное примерно в 185 километрах к юго-западу от побережья Кипра. Начало добычи ожидается в первой половине 2028 года.

В прошлом месяце итальянский энергетический гигант Eni уже подписал контракты с восемью подрядчиками на разработку месторождения Cronos, запасы которого оцениваются в гигантские 85 миллиардов кубометров. Соглашения предусматривают миллиардные инвестиции:

в подводные системы добычи;

трубопроводы;

плавучий объект управления;

а также услуги буровых установок.

Христодулидис назвал подписанные соглашения важным шагом к началу добычи.

"Кипр является частью энергетической уравнения, а Европа получает дополнительную диверсификацию, и автономия Союза укрепляется. Это первый шаг на пути, который имеет светлое будущее"– заявил президент.

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Схема поставок с месторождения Cronos будет выглядеть так:

сырье с месторождения будут транспортировать по трубопроводам в египетский город Думьят;

там газ будут сжижать и уже в виде СПГ отправлять на международные рынки.

Главным покупателем станет именно Европа.

Ожидается, что на пике мощности месторождение будет давать более 14 миллионов кубометров газа в сутки.

Что еще есть газовых запасов у Кипра

Следует добавить, что Cronos – не единственное перспективное месторождение Кипра. В целом там рассматривают возможность разработки еще шести газовых месторождений.

Среди них называют месторождения Glaucus и Pegasus, расположенные южнее Cronos. Их разработкой занимается американская компания ExxonMobil. Добыча газа на этих двух месторождениях может начаться к 2033 году.

Как и в случае с Cronos, одним из возможных вариантов экспорта является транспортировка газа в Египет для дальнейшего сжижения.

Напомним, ч Кипр и Египет уже договорились об использовании египетской инфраструктуры т для переработки кипрского газа и его дальнейшего экспорта в Европу. В марте страны подписали рамочное соглашение.