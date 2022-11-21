Газ для Украины: Норвегия профинансирует закупку голубого топлива

Норвегия поможет Украине закупить газ. Правительство страны выделит почти 200 миллионов долларов на это.

Помощь от скандинавов

Правительство Норвегии сообщило, что выделит финансирование в размере 2 миллиардов норвежских крон, то есть 195 миллионов долларов на закупку газа для Украины.

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что средства из пакета в размере 10 миллиардов ранее объявленных норвежских крон поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования,

– заявил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум.

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США не будут прекращать финансовую помощь Украине

Об этом сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии. Также средства будут поступать столько, сколько нужно.

Всего США предоставили Украине помощь за все время полномасштабной войны

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена просила Конгресс выделить еще 37,7 миллиарда долларов в качестве экстренной помощи Украине.