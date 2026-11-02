Не дефицит газа: с какими проблемами столкнется Европа в этом году

Нынешний отопительный сезон станет для европейских потребителей серьезным финансовым испытанием. Однако дефицита газа бояться точно не стоит.

Почему европейцам придется переплачивать за тепло

Европа не столкнется с нехваткой "голубого топлива" этой зимой, однако за стабильность поставок придется заплатить значительно больше, что официально заявил генеральный директор энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне, как пишет Reuters.

Утверждение о возможном дефиците газа является ошибочным,

– подчеркнул глава компании во время брифинга, посвященного спросу на энергоносители.

По его словам, европейские страны четко осознают необходимость экстренного пополнения хранилищ, ведь предыдущие прогнозы рынков о скором завершении конфликта с Ираном летом не оправдались.

Главной причиной подорожания стала жесткая конкуренция между Европой и азиатскими рынками за партии сжиженного природного газа.

Ситуацию дополнительно накаляет геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

В конце октября цена на газ на ключевом нидерландском хабе TTF резко подскочила, достигнув отметки в 102,4 евро за мегаватт-час.

Обратите внимание! Этот показатель более чем вдвое превышает прогнозы на аналогичную дату 2025 года и значительно выше, чем в начале отопительных сезонов 2023 и 2024 годов.

Такие ценовые колебания заставили трейдеров изменить стратегию еще летом: вместо продажи они активно закачивали ресурс в хранилища. Однако Германия, обладающая крупнейшими подземными газохранилищами в Европе, вошла в зиму с историческим антирекордом. По состоянию на 1 ноября немецкие резервуары были заполнены лишь на 61,03%, тогда как средний показатель по Евросоюзу держался на уровне 74,62%.

Мы будем платить больше, чем другие. Это очевидно,

– резюмировал Пуянне, намекая на неизбежный рост расходов для конечных потребителей и бизнеса.

Напомним, что на прошлой неделе цены на европейские цены на природный газ превысили психологическую отметку в 100 евро за мегаватт-час. Эксперты ожидают, что такая ситуация на рынке продлится как минимум до конца первого квартала 2027 года.