Львов активно готовится к сложной зиме. В частности, по состоянию на 15 октября текущего года город уже использовал половину лимита газа, который предоставлен на октябрь.

Что известно о ситуации с газом во Львове?

Об этом сообщил Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова, пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.

В частности во Львове эту неделю и следующую продолжается тестирование функционирования всех систем города. А в субботу и воскресенье состоялось тестирование работы светофоров.

Андрей Москаленко Заместитель городского головы Львова А с понедельника на этой неделе, под координацией глав районов, проводим проверку жилого фонда. Проверяем каждый дом, зажигаем каждую буржуйку, включаем генераторы, чтобы убедиться насколько качественно они смогут работать.

Заметьте! Согласно его словам, на 15 октября уже проверено более 500 многоэтажных домов во Львове.

Кроме того, с прошлой недели начали проверку объектов критической инфраструктуры города к готовности к работе в чрезвычайной ситуации. Также уже протестировали работу светофоров при отсутствии электроэнергии.

Сейчас все районной администрации проверяют готовность к зиме домов, а также– Пунктов несокрушимости. Речь идет о пунктах первой очереди, которых в городе 21.

Поэтому мы мониторим погоду и готовимся развернуть работу первой очереди пунктов несокрушимости. Здесь жители смогут обогреться, зарядить телефоны и прочее,

– рассказал Москаленко.

Отопление во Львове подают в 286 объектов – это школы, садики, больницы. И по состоянию на сегодня уже использовали половину лимита газа, который предоставлен Львову на октябрь.

Поэтому просим всех жителей готовиться к сложной зиме, проверить в своих домах, независимо это дом ЛКП, или ОСМД, работу генераторов, буржуек, есть ли запасы дров. Проверить утеплены ли окна, нет ли щелей в дверных проемах и прочее Иметь заряженные аккумуляторы, запасы воды, теплую одежду,

– призвал Андрей Москаленко.

Обратите внимание! Он отметил, что все может быть нужно, чтобы пройти эту непростую зиму.

Что говорил Садовый о ситуации во Львове с отоплением?

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что сейчас достаточно холодная погода. Об этом говорится на его странице на Facebook.

Но он пояснил: сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель власти города не смогут подать отопление. В частности надо немного переждать, чтобы сделать все правильно – чтобы зимой тепло таки было.

Мы со стороны городского совета делаем все необходимое, но прошу львовян: позаботьтесь о себе. Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится,

– отметил Садовый.

Важно! Он добавил: мы возвращаемся к тем временам, когда буржуйка не является лишней вещью.

Действительно ли зима будет сложной?