Навіть без опалення у будинках: Львів вже використав половину місячного ліміту газу
- Львів вже використав половину ліміту газу на жовтень, хоча вмикають тепло лише у 286 об'єктах, таких як школи, садочки та лікарні.
- Міська влада активно перевіряє готовність міста до зими, включаючи тестування систем та перевірку об'єктів критичної інфраструктури.
Львів активно готується до складної зими. Зокрема станом на 15 жовтня поточного року місто вже використало половину ліміту газу, який надано на жовтень.
Що відомо про ситуацію з газом у Львові?
Про це повідомив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, пише 24 Канал з посиланням на міську раду.
Зокрема у Львові цей тиждень та наступний триває тестування функціонування всіх систем міста. А у суботу та неділю відбулося тестування роботи світлофорів.
А з понеділка цього тижня, під координацією голів районів, проводимо перевірку житлового фонду. Перевіряємо кожен будинок, запалюємо кожну буржуйку, включаємо генератори, щоб пересвідчитися наскільки якісно вони зможуть працювати.
Зауважте! Згідно з його слів, на 15 жовтня вже перевірено понад 500 багатоповерхових будинків у Львові.
Крім того, з минулого тижня розпочали перевірку об’єктів критичної інфраструктури міста до готовності до роботи у надзвичайній ситуації. Також вже протестували роботу світлофорів при відсутності електроенергії.
Зараз усі районній адміністрації перевіряють готовність до зими будинків, а також – Пунктів незламності. Йдеться про пункти першої черги, яких у місті 21.
Відтак ми моніторимо погоду і готуємося розгорнути роботу першої черги Пунктів незламності. Тут мешканці зможуть обігрітися, зарядити телефони та інше,
– розказав Москаленко.
Опалення у Львові подають до 286 об’єктів – це школи, садочки, лікарні. І станом на сьогодні вже використали половину ліміту газу, який надано Львову на жовтень.
Відтак просимо всіх мешканців готуватися до складної зими, перевірити у своїх будинках, незалежно чи це будинок ЛКП, чи ОСББ, роботу генераторів, буржуйок, чи є запаси дров. Перевірити чи утеплені вікна, чи немає щілин у дверних отворах та інше Мати заряджені акумулятори, запаси води, теплий одяг,
– закликав Андрій Москаленко.
Зверніть увагу! Він наголосив, що все може бути потрібно, щоб пройти цю непросту зиму.
Що казав Садовий про ситуації у Львові з опаленням?
Мер Львові Андрій Садовий підтвердив, що наразі досить холодна погода. Про це йдеться на його сторінці на Facebook.
Але він пояснив: зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів влада міста не зможе подати опалення. Зокрема треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було.
Ми з боку міської ради робимо все необхідне, але прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається,
– зазначив Садовий.
Важливо! Він додав: ми повертаємося до тих часів, коли буржуйка не є зайвою річчю.
Чи дійсно зима буде складною?
Зокрема мер іншого міста – Дніпра – Борис Філатов підтвердив, що зима в Україні буде складною. Він додав, що громадяни також повинні думати наперед та піклуватися про себе.
Філатов написав, що опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати він має одночасно та централізовано по всій країні.