Платить за газ нужно по-новому: важная информация для потребителей

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сообщила об изменениях. Она обновила банковские реквизиты для оплаты за природный газ. Как оплатить голубое топливо сейчас, читайте дальше.

Какие изменения произошли для потребителей Нафтогаза?

Обновленные реквизиты будут указаны в мартовских счетах, сообщает на официальном сайте Нафтогаз.

Как теперь выглядят реквизиты для оплаты для потребителей Нафтогаза:

Получатель: ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ: 40121452;

Счет: UA723204780000026006000255925;

Банк: АБ "УКРГАЗБАНК";

МФО: 320478.

При оплате обязательно указывайте в назначении платежа номер лицевого счета, по которому осуществляется оплата. Это поможет корректно зачислить платеж именно на ваш баланс,

– указывает Нафтогаз.

Компания также отмечает, что при оплате по старым реквизитам сейчас – проблем не будет, ведь средства все равно зачислят. Но следующие платежи уже обязательно нужно осуществлять по обновленным данным.

Заметим, что Нафтогаз выступил поставщиком последней надежды – ПОН. Именно эта компания обслуживает более 90% бытовых потребителей Украины.

Тариф Нафтогаза не менялся в течение нескольких лет. Для бытовых потребителей он и в дальнейшем составляет – 7,96 гривны за кубометр, говорится в сообщении компании.

Что еще важно знать об оплате газа сейчас?