"Третья платежка" за газ: за что будут доплачивать украинцы в 2024 году
Источник:Олег Попенко
Со следующего года украинцы будут дополнительно платить за стоимость содержания внутридомовых газовых сетей. Но пока тарифов на такие услуги нет.
За что будет "третья платежка"
Новый тариф будет касаться технического осмотра и защиты газовых сетей от аварийных ситуаций. Каждый год специалисты должны контролировать газопроводы:
- проверять доступ;
- состояние окрашивания и крепления;
- наличие футляров в местах, где газопровод проходит через здание;
- проверять уплотнение межтрубного пространства;
- очищать его от грязи;
- восстанавливать, если нужно.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что в многоквартирных домах это делается дважды в год, особенно до начала и после окончания отопительного сезона. Проверяют герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, а также обнаруживают и устраняют утечки газа с помощью приборов или мыльной эмульсии:
Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего 1 раз в год. Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 метров,
– говорит председатель союза.
Какие еще мероприятия будут проводить
Раз в год в домах в соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей осуществляется техобслуживание газового оборудования:
- чистка горелок;
- регулирование режимов работы;
- проверка автоматики безопасности;
- проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка работы сигнализаторов загазованности помещений.
Пока неизвестно, по какому тарифу будет рассчитываться стоимость этих услуг.Напомним! Раньше мы рассказывали, что в ноябре этого года поднимутся цены на некоторые коммунальные услуги. Неизменными останутся цены на газ, водоснабжение и водоотвод.