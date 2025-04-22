Турция добыла рекордное количество газа в Черном море

Турция сообщила о рекордной ежедневной добыче природного газа на шельфе Черного моря. Речь идет о месторождении Сакарья –одно из крупнейших открытых в стране.

Новые месторождения и больше газа

Завершена первая фаза освоения этого месторождения. Теперь ежедневный объем добычи достигает 9,5 миллиона кубометров, передает 24 Канал со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара.

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Министр подчеркнул, что такого объема газа хватит для покрытия потребностей примерно 4 миллионов домохозяйств. Это важный шаг на пути к энергетической независимости Турции, которая до сих пор в значительной степени зависела от импорта энергоресурсов, в частности из России, Азербайджана и Ирана.

Обратите внимание! Разработка месторождения Сакарья является частью большей стратегии Турции по освоению собственных энергетических ресурсов на морском шельфе.

Как Турция наращивает добычу газа из пахотного моря

Газ из Черного моря был впервые обнаружен в 2020 году, и с тех пор Анкара активно инвестирует в соответствующую инфраструктуру, в частности прокладку подводных трубопроводов и строительство платформ.

Обратите внимание! Ожидается, что в рамках следующих этапов освоения Сакарьи объем добычи будет постепенно увеличиваться, что позволит Турции уменьшить расходы на импорт энергоносителей и укрепить свои позиции на региональном энергетическом рынке.