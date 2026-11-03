Газа может оказаться рекордно мало: МЭА предупредило о рисках в 2027 году
Европа может столкнуться с газовыми проблемами даже после окончания этой зимы. Из-за перебоев с поставками СПГ и низких запасов странам ЕС придется активно закупать топливо, а это может удержать цены на высоком уровне и в 2027 году.
О чем предупреждает МЭА
О новых рисках для газового рынка Европы говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg.
По оценкам специалистов МЭА, в худшем случае к концу марта запасы газа в Европе могут опуститься ниже 10% рабочей вместимости хранилищ. Такой сценарий возможен при двух условиях:
- перебои с поставками СПГ через Ормузский пролив будут продолжаться;
- зима будет холоднее, чем обычно.
Европейские газохранилища могут завершить отопительный сезон 2026–2027 годов с рекордно низкими запасами,
– говорится в отчете.
Следовательно, после завершения отопительного сезона Европе потребуется срочно восстанавливать запасы.
Это существенно увеличит потребность в закачке газа летом 2027 года, что потенциально может продлить напряженную ситуацию на рынке и на следующий год,
– добавляют аналитики.
Что с ценами на газ в Европе
Европейские страны уже сейчас страдают от высокой стоимости энергоносителей, которая приблизилась к пиковым показателям времен начала энергетического кризиса.
Трейдеры активно страхуются от дальнейшего подорожания, поэтому контракты на поставку газа в Европе в мае следующего года торгуются значительно дороже, чем на ноябрь 2027 года.
Рынок учитывает риски для поставок, в частности продолжение боевых действий на Ближнем Востоке и возможные задержки с запуском новых газовых проектов,
– так эксперты объясняют рекордную разницу в ценах на фьючерсы.
МЭА предупреждает, что рынок Европы будет оставаться крайне уязвимым к погодным колебаниям, а тарифы могут взлететь, вынуждая европейцев экономить на отоплении.
Европейские промышленные предприятия сократят потребление газа на 5% из-за высоких цен,
– прогнозируют в агентстве.
Бизнесу придется переходить на возобновляемые источники энергии, чтобы выжить.
Напомним, ранее генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне объяснял, что Европа может и избежать физического дефицита газа этой зимой, однако за стабильность поставок придется платить больше. Из-за низких запасов и конкуренции с Азией за партии СПГ европейским странам придется дороже закупать топливо.