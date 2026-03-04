На только бензин: газ в Украине тоже изменился в цене
Цены на природный газ в Украине выросли за последние дни. В частности они увеличились на 20% и достигли 27 800 гривен за тысячу кубометров.
Что происходит с ценами на газ в Украине?
Это сумма с учетом налога на добавленную стоимость, о чем сообщает ExPro Consulting.
Цены на внутреннем рынке достигли самого высокого уровня за более чем полгода – с июня 2025 года. При пересчете, цена газа составляет 536 тысяч долларов за тысячу кубометров (без НДС) или 43,3 евро за мегаватт-час.
Цены на природный газ в Украине растут на фоне войны на Ближнем Востоке. Боевые действия начались еще в субботу, 28 февраля. Таким образом были нарушены мировые поставки СПГ.
Напомним! Второй в мире по величине экспортер СПГ – Катар – остановил производство и экспорт. ОАЭ также не экспортирует СПГ в связи с атаками Ирана на танкеры, проходящие Ормузский пролив.
На фоне сокращения предложения СПГ на мировом рынке, цены на европейских хабах резко выросли. А это повлияло и на цены на газ в Украине.
В начале месяца на внутреннем рынке сохраняется спрос на природный газ, в частности от трейдеров, не приобрели ресурс на март в феврале. С другой стороны, объемы предложения сократились, поскольку большинство частных добывающих компаний уже продали собственный ресурс марта,
– объяснили эксперты.
Одними из немногих продавцов на рынке остаются "Укрнафта" и "Укрнефтебурение". Они продают собственный газ через "Украинскую энергетическую биржу". Так "Укрнефтебурение" во вторник, 3 марта, продала ресурс марта на бирже по цене 27 840 гривен за тысячу кубометров (с НДС).
Важно! Ситуация в частности может повлиять на решение ЕС отказаться от российского газа. Евросоюз ранее четко заявлял, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних дней также создали сложности. Об этом пишет Reuters.
Что еще следует знать о ситуации с газом?
- В понедельник, 2 марта, цены на газ в Европе выросли более чем на 50%. Однако в Катаре прогнозируют, что цены могут быть еще выше.
- С момента закрытия торгов в пятницу (27 февраля) цены на природный газ в Европе уже выросли примерно на 90%. Такую информацию сообщили во вторник, 3 марта. Эксперты не видели таких событий со времен энергетического кризиса 2022 года.