Путин потерпел неудачу: Си Цзиньпин не соблазнился газовым проектом России

Российский диктатор Владимир Путин ехал в Китай не только для того, чтобы продемонстрировать единство двух стран, но и чтобы расширить рынки сбыта газа. Однако убедить лидера КНР Си Цзиньпина о строительстве нового газопровода так и не смог.

Что ответил Си Цзиньпин Путину?

Речь идет о желанном Москвой трубопроводе "Сила Сибири-2", который может ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров российского природного газа, пишет The Washington Post.

Путин надеялся использовать свой визит, чтобы наконец получить согласие Си на его строительство. Ведь Россия давно предлагает этот газовый проект, но Пекин не спешит соглашаться.

Однако в среду эта попытка российского диктатора, похоже, снова потерпела неудачу.

После встречи лидеров представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков запуска строительства газопровода пока нет. По его словам, якобы есть только какое-то определенное представление о проекте и как именно его строить.

Фактически президент во время переговоров сказал, что уже существует общее понимание основных параметров "Силы Сибири-2",

– сказал Песков.

Он также добавил, что некоторые детали еще требуют согласования, не раскрывая никаких подробностей или возможного старта строительства.

Аналитики отмечают, что это в очередной раз продемонстрировало, как растет зависимость России от Китая по продаже энергоносителей, но одновременно показало и ограниченность Москвы в этом вопросе.

Почему Пекин не спешит соглашаться на проект?

Проект газопровода "Сила Сибири-2" Россия стремится продвинуть более 10 лет, но реализацию все откладывают. Пекин не соглашается на цену газа, который будет идти по этому трубопроводу.

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в комментарии 24 Канала объяснил, что Россия стремится установить расценки на уровне газового проекта "Сила Сибири-1". Но Китай хочет, чтобы она поставляла ему газ по внутрироссийским ценам. Они вдвое ниже мировых.

К тому же споры вызывает финансирование проекта. У "Газпрома" денег на дорогостоящее строительство нет, а Китай не хочет платить.

Впрочем, в сентябре 2025 года Россия и Китай в конце концов подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Хотя многие отнеслись к нему скептически.

В частности, бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал, что есть все признаки того, что этот меморандум – обычная бумажка. Ведь после его подписания Москва заявила, что есть только общее соглашение о стратегическом партнерстве между "Газпромом" и китайской CNPC, но ничего конкретного об условиях поставки газа и прочего.

Скорее всего, Китай позволил России сохранить лицо. Кремлю важен пиар. Поэтому и там организовали такой меморандум. Когда в 2014 году подписали реальный контракт по "Силе Сибири", то там сразу объявили условия и цену, а Китай это подтвердил,

– отметил Милов.

Однако после начала войны в Иране, которая ударила по мировым поставкам газа, Китай в марте 2026 года заявил о намерении продвинуть реализацию российского газового проекта в рамках нового пятилетнего плана.

И, очевидно, Пекин не будет спешить, хорошо понимая, насколько важным является газопровод "Сила Сибири-2" для России.

Что еще известно о газопроводе?

"Сила Сибири-2" – это масштабный газопроводный проект, который должен соединить Россию и Китай через территорию Монголии. Общая протяженность маршрута будет достигать примерно 6,7 тысячи километров, при этом около 2,7 тысячи километров труб проложат по территории России.

Проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество: планируется, что трубопровод сможет транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Таким образом Москва надеется существенно увеличить экспорт энергоносителей в Китай.

Впрочем, реализация "Силы Сибири-2" требует масштабной подготовки, значительных инвестиций и длительных переговоров между сторонами. По оценкам, само строительство может длиться от восьми до десяти лет.

Для России этот проект имеет особое значение, ведь Кремль пытается компенсировать потерю европейского газового рынка после резкого сокращения поставок в Европу.