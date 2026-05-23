Путину готовят неприятный сюрприз: Венгрия нашла альтернативу российскому газу

Венгрия стремится хотя бы частично избавиться от газовой зависимости от России, но не хочет тратить больших денег на топливо. В этом ей может помочь Румыния.

Большая сделка с Румынией

Венгерская государственная энергетическая компания MVM уже близка к соглашению с румынскими OMV Petrom и Romgaz о поставках газа с месторождения Neptun Deep, пишет местное издание Index.

Добычу на этом месторождении в Румынии могут начать уже в 2027 году. А газ оттуда может вытеснить львиную долю российского топлива с венгерского рынка.

По данным издания, Будапешт может импортировать около 1 миллиард кубометров газа уже в следующем году, а в перспективе – еще большие объемы.

В итоге румынский газ может заменить до 20 – 25% импорта российского газа. Ведь сейчас Венгрия все еще существенно зависит от Москвы. Страна потребляет примерно 9 миллиардов кубометров газа в год, и около половины этого объема до сих пор поступает из России.

Эксперты говорят, что будущая газовая сделка способна серьезно изменить венгерский энергетический рынок.

По словам одного из собеседников издания, для Будапешта румынский газ – это уже не просто альтернативный вариант, а реальный шанс заместить российские поставки.

От российского газа нам в любом случае придется отказаться, ведь с 1 октября 2027 года через пакет REPowerEU его больше нельзя будет закупать,

– пояснил он.

Цена газа из Румынии

Более того, венгерская компания MVM якобы уже даже договорилась о цене газа с нового месторождения в Румынии. И она будет не выше, чем предлагает Россия.

Источники отмечают, что румынский газ является самым выгодным среди возможных альтернатив. Цена уже якобы почти сравнялась с российской

Среди всех новых источников именно румынское – самое дешевое. И не только самый дешевый, но и ближайший. Если мы потеряем эту возможность, то очень сильно навредим сами себе,

– добавил собеседник.

Сейчас компании якобы уже обсуждают график будущих поставок газа и объемы закупок.

Однако официально соглашение пока не подписали, его судьбу должны решить в ближайшее время. Ситуацию осложняет то, что в Будапеште еще пока формируют окончательно новое правительство, а в Бухаресте у власти вообще временное правительство.

Заметьте! На Венгрию давят правила Европейского Союза. В рамках программы REPowerEU ЕС планирует с октября 2027 года фактически запретить закупку российского газа.

Напомним, после принятия решения о запрете импорта российского газа в ЕС с 2027 года Венгрия обратилась в Суд Европейского Союза. Будапешт пытается обжаловать регламент REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей.

Венгерская сторона заявила, что без поставок российской нефти и газа стране будет сложно гарантировать энергетическую безопасность, а также удержать нынешний уровень цен на энергию для населения.

Впрочем, ситуация может измениться после победы на выборах Петера Мадьяра. Представители его партии "Тиса" уже выступили за диверсификацию источников поставок энергии.

В то же время Венгрия уже начала делать шаги в этом направлении. В частности, 9 сентября 2025 года страна заключила контракт с британской компанией Shell plc на поставку 2 миллиардов кубометров газа.