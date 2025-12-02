Уже два дня подряд: Россия продолжает атаковать газовую инфраструктуру Украины

Вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, дроны России атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры. Именно они обеспечивают добычу и хранение газа для украинцев.

Что известно о российской атаке?

Пострадавших среди работников нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

В то же время зафиксированы разрушения. Сейчас оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки.

Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды Нафтогаза начнут восстановление,

– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В Нафтогазе напомнили, что в ночь на 8 ноября состоялась девятая массированная атака россиян на гражданскую газовую инфраструктуру Украины с начала октября.

Тогда, утром 8 октября, Корецкий рассказал, что Россия снова массированно обстреляла газовую инфраструктуру ракетами и БПЛА.

К сожалению, есть попадания. Ранения получил наш сотрудник, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждения производственного оборудования,

– сообщил глава Нафтогаза.

Согласно его словам, это был уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября.

Заметьте! И эта "очередная подлая атака россиян" была направлена на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой.

Какая в Украине ситуация с газом?