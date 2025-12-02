Уже два дня подряд: Россия продолжает атаковать газовую инфраструктуру Украины
- Россия осуществила атаки на газовую инфраструктуру Украины 1 и 2 декабря.
- Пострадавших нет, и ведутся работы по устранению последствий.
Вечером 1 декабря, а также утром 2 декабря, дроны России атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры. Именно они обеспечивают добычу и хранение газа для украинцев.
Что известно о российской атаке?
Пострадавших среди работников нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
Читайте также "Больно смотреть": AP показало масштабы разрушений газовой инфраструктуры Украины
В то же время зафиксированы разрушения. Сейчас оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки.
Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды Нафтогаза начнут восстановление,
– отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
В Нафтогазе напомнили, что в ночь на 8 ноября состоялась девятая массированная атака россиян на гражданскую газовую инфраструктуру Украины с начала октября.
Тогда, утром 8 октября, Корецкий рассказал, что Россия снова массированно обстреляла газовую инфраструктуру ракетами и БПЛА.
К сожалению, есть попадания. Ранения получил наш сотрудник, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждения производственного оборудования,
– сообщил глава Нафтогаза.
Согласно его словам, это был уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября.
Заметьте! И эта "очередная подлая атака россиян" была направлена на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой.
Какая в Украине ситуация с газом?
- Сейчас ситуация с газом в Украине (несмотря на регулярные российские атаки) не такая критическая, чем могла быть. И это благодаря совместной работе команды, Нафтогаза, украинского правительства и международных партнеров.
- Как отметила член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко, все усилия сейчас направлены на восстановление оборудования после атак, и на обеспечение импортного ресурса.