Вже два дні поспіль: Росія продовжує атакувати газову інфраструктуру України

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, дрони Росії атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури. Саме вони забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Що відомо про російську атаку?

Постраждалих серед працівників немає, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

Водночас зафіксовано руйнування. Наразі оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки.

Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення,

– зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У Нафтогазі нагадали, що в ніч на 8 листопада відбулася дев’ята масована атака росіян на цивільну газову інфраструктуру України з початку жовтня.

Тоді, вранці 8 жовтня, Корецькій розповів, що Росія знову масовано обстріляла газову інфраструктуру ракетами та БПЛА.

На жаль, є влучання. Поранення отримав наш співробітник, зараз йому надають допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання,

– повідомив очільник Нафтогазу.

Згідно з його слів, це був вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Зауважте! І ця "чергова підла атака росіян" була спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку.

Яка в Україні ситуація з газом?