Газовые хранилища Европы практически полностью заполнены, – Еврокомиссия

Газовые хранилища в Европе заполнены более чем на 80%, что на 13% больше, чем показатели прошлого года. Все из-за мягкой погоды и теплого климата в этом году.

Газовые хранилища Европы заполнены

На брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что по состоянию на 4 января газохранилища в Евросоюзе заполнены примерно на 83%.

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У меня нет точных цифр перед собой, но в последний раз, когда я проверял в своем офисе, у нас было примерно 83% заполнения газовых мощностей, что является действительно хорошим положением в этот период года,

– резюмировал он.

Еще один представитель Еврокомиссии Дана Спинант уточнила, что уровень заполненности газохранилищ почти достигает 84%. Это на 13% выше, чем в среднем в предыдущие годы.

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В ноябре ЕС заявлял, что его газохранилища заполнены почти на 96%.

Макфи рассказал, что Евросоюз постановил за цель достичь 80% заполнения газохранилищ до ноября, однако значительно превысил эту цель в связи с более мягкой погодой и меньшим потреблением, чем в прошлые годы.

Он добавил, что это повлияло на рынок и привело к снижению цен на газ. К слову, 4 января, цены на газ в Европе упали до 750 долларов за 1000 кубических метров, что является низким показателем от 18 февраля 2022 года.

Я бы сказал, что сейчас у нас здоровый уровень газа в хранилищах в этот период года. Но мы знаем, что в этом году вызовы продолжатся и мы должны еще сделать многое для имплементации договоренностей, достигнутых в прошлом году,

– отметил Макфи, уточнив, что речь идет прежде всего о реформах в сфере энергоэффективности.