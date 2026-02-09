Будет ли газ по графикам: какая ситуация на Сумщине

На Сумнщине фиксируют кризисную ситуацию с газом – спасатели срочно начали работу. Однако, спасет ли это область от полного отключения и удастся ли обойтись без графиков отключений газа пока неизвестно.

Что произошло с газом на Сумщине?

О том, какая ситуация в газовой сети на Сумщине, говорится в сообщении областной военной администрации.

Смотрите также Хватит для 700 тысяч семей: Украина получила первую в 2026 году партию СПГ

Так, жителей некоторых населенных пунктов просят ограничить потребление газа. Отмечается, что это срочная и вынужденная мера, чтобы обойтись без полного отключения сети.

Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения ремонтных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений,

– отметили в сообщении.

Известно, что ограничения возникли из-за уменьшенного давления в системе. Ремонтные бригады уже работают на восстановление.

Особое внимание стоит обратить населенным пунктам: Довжик, Оленинское и Чупаховка, где фиксируют наибольшие технические сложности. Именно в этих населенных пунктах призывают к максимальной экономии и минимального использования газовых приборов.

Что известно о газовой ситуации на Закарпатье?

Из-за весеннего паводка, в результате резкого таяния снега, на Закарпатье есть риск ограничения газоснабжения. Об этом сообщает областная военная администрация.

В реке Тиса поднялся уровень воды, что повлекло подмыв опоры основного (стратегического) газопровода.

Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах,

– объясняют в сообщении.

В то же время отмечается, что привлечены все силы и средства региона на недопущение критической ситуации.

Будет ли в России газовый кризис?

Ранее сообщалось, что в России продолжается стагнация экономики, вследствие санкций и расходов на военную сферу. Среди проблем в добывающей сфере – нехватка рабочих рук и в целом демографические проблемы.

Между тем Европа ищет пути добычи и поставок газа в обход России. Основная цель – уменьшение зависимости в газовой сфере от страны-агрессора. Предполагается, что Россия потеряет мировое влияние, ведь одна из основных услуг страны больше не нужна Европе.