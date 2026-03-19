"Мы уже на пути к сценарию апокалипсиса": миру грозят значительные проблемы с газом

Завод Рас Лаффан в Катаре закрылся в начале этого месяца после атаки иранского беспилотника. И это первое нарушение поставок за три десятилетия. После последующих ударов весь комплекс получил значительные повреждения.

Что ожидает мир на фоне событий на Ближнем Востоке?

Последнее нападение вывело из строя около 17% экспорта СПГ страны, о чем пишет Bloomberg.

В то же время ремонт может занять до пяти лет. Это создаст серьезное давление на экономики во всем мире. В то же время для развивающихся стран, вторая газовая катастрофа за четыре года уже уничтожает промышленный спрос.

Три недели конфликта на Ближнем Востоке нарушили все звено поставок энергии. Цены на бензин и авиационное топливо растут, а фермеры беспокоятся из-за дизеля и удобрений.

Чем дольше это будет продолжаться, тем единственным решением будет уменьшение потребления газа – а это большой откат для топлива. Без газа электростанции сокращают производство, фабрики удобрений и текстиля закрываются.

Важно! Последствия долгосрочного шока могут быть даже серьезнее, чем энергетический кризис 2022 года.

Мы уже на пути к сценарию газового апокалипсиса,

– заявил Саул Кавоник, аналитик энергетики в MST Marquee.

Даже после окончания войны нарушение поставок СПГ может длиться месяцами или даже годами – в зависимости от того, сколько времени займет ремонт. И самый большой эффект действующего кризиса – почти гарантированное исчезновение глобального избытка газа, который ожидался в этом году.

Перерыв более месяца "быстро приводит к дефициту",

– отмечает Morgan Stanley.

Если он затянется на три месяца, то это будет самый большой сбой в поставках СПГ за полувековую историю отрасли. Южная и Юго-Восточная Азия станут первыми пострадавшими.

Но длительное закрытие Катара – это проблема не только для бедных стран. Шестимесячный сбой заставит даже развитые страны Европы и Азии сокращать потребление, если цены на газ повторят пики 2022, особенно в период подготовки к зиме.

Юкио Кани, руководитель с более чем тридцатилетним опытом, описывает кризис как аналог 2022 года или катастрофу на Фукусиме 2011 года, когда Япония почти мгновенно закрыла атомные станции и значительно увеличила потребление СПГ.

Обратите внимание! Настоящий риск начнется летом, когда будут пополнять запасы.

Запасы в Европе сейчас очень низкие после холодной зимы. И нужно восстановить эти запасы в следующие два – три месяца. Тогда и начнется давление.

Беспорядки в Персидском заливе выгодны другим крупным производителям, которых считают более надежными. Азиатские страны уже стучатся в двери, о чем говорят чиновники США.

Правительство Тайваня пытается увеличить закупки американского СПГ с июня. Официальные лица Бангладеш изучают возможность дополнительных поставок. Министр энергетики Японии попросил Австралию увеличить поставки.

Перебои на Рас Лаффан могут заставить Катар подумать о расширении инвестиций за рубежом, чтобы защититься от будущих перебоев.

Еще один потенциальный выгодоприобретатель – это Россия, которая поставляет СПГ в Китай.

В то же время Европа и Азия рискуют конкурировать за ограниченные поставки. Хотя Европа имеет достаточно газа на следующий месяц, некоторые чиновники обеспокоены ситуацией, которая затянется и поставит их в конкуренцию. Европа получает большинство поставок на спотовом рынке, что делает ее чувствительной к ценовым шокам.

Заметьте! Цены на газ в Европе выросли буквально за сутки на 35%. Причиной стали атаки на объекты на Ближнем Востоке. Об этом писали в Bloomberg.

Что еще известно о ситуации?