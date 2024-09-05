Как западные санкции ставят под угрозу газовый проект Путина в Арктике
Источник:Financial Times
Россия была вынуждена начать хранить газ из флагманского арктического проекта, инициированного самим Путиным. Это свидетельствует о том, что западные санкции отпугивают потенциальных покупателей.
Западные санкции отпугнут покупателей российского газа
Согласно данным трекинга судов и спутниковыми снимками, три судна осуществили отгрузку сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ-2", находящегося под санкциями США.
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Одно из судов, "Эверест Энерджи", вероятно, осуществило разгрузку на плавучем газохранилище "Саам", которое находится на якоре в бухте Мурманской области на севере России. Это яркое свидетельство того, с какими проблемами сталкивается Россия в продаже своего подсанкционного СПГ.
Эта передача подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Россия в поиске покупателей на свой санкционный СПГ,
– отмечают аналитики Kpler, информационно-аналитической платформы.
Более того, еще две партии остались в российских или европейских водах и так и не были доставлены покупателю.