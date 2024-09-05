Західні санкції відлякають покупців російського газу

Згідно з даними трекінгу суден та супутниковими знімками, три судна здійснили відвантаження скрапленого природного газу з проєкту "Арктик СПГ-2", що перебуває під санкціями США.

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Одне з суден, "Еверест Енерджі", ймовірно, здійснило розвантаження на плавучому газосховищі "Саам", яке перебуває на якорі в бухті Мурманської області на півночі Росії. Це яскраве свідчення того, із якими проблемами стикається Росія у продажі свого підсанкційного СПГ.

Ця передача підкреслює проблеми, з якими стикається Росія у пошуку покупців на свій санкційний СПГ,

– зазначають аналітики Kpler, інформаційно-аналітичної платформи.

Щобільше, ще дві партії залишилися в російських або європейських водах й так і не були доставлені покупцеві.