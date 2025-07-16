Как перенести газовый счетчик на улицу и сколько это стоит

Газовый счетчик в доме не всегда расположен удобно, поэтому владельцы нередко желают перенести его на улицу. Однако, чтобы сделать это безопасно и законно, необходимо придерживаться определенной процедуры.

Как перенести газовый счетчик?

Украинцам, которые хотят перенести свой газовый счетчик из дома на улицу, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".

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Подать заявление на перенос газового счетчика потребитель может в ближайшем Центре обслуживания клиентов своего облгаза. Однако перед визитом к этому нужно подготовить ряд документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы на право собственности на дом;

паспорт на газовый счетчик;

технический паспорт на дом;

план газоснабжения;

акт проверки дымовых и вентиляционных каналов.

Для оформления заявки понадобятся как оригиналы этих документов, так и копии.

Стоит знать! Специалисты компании обязаны оказать поддержку клиенту на протяжении всего процесса переноса газового счетчика, проконсультировать по документации и сопровождать выполнение работ.

Сколько стоит перенос газового счетчика?

Стоимость переноса газового счетчика зависит от вида газового оборудования и объема работ.

Рассчитывают стоимость услуги на основе плановых калькуляций, которые действуют на время выполнения работ,

Проводятся расчеты согласно перечню фактически выполненных работ, учитывается стоимость использованных материалов.

Также придется заплатить включена стоимость использования автотранспорта.

Поэтому стоимость переноса счетчика в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально, учитывая проектное решение.

Важно! При этом специалисты отмечают, что проводить замену счетчика имеют право только лицензированные специалисты, которые имеют разрешение на такие работы. Самовольное вмешательство в газовую сеть может привести к серьезным последствиям и штрафов.