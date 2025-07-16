Как перенести газовый счетчик на улицу и сколько это стоит
- Для переноса газового счетчика на улицу, нужно обратиться к оператору газораспределительной сети и предоставить необходимые документы.
- Стоимость переноса определяется индивидуально на основе объема работ и использованных материалов, а выполнять работы могут только лицензированные специалисты.
Газовый счетчик в доме не всегда расположен удобно, поэтому владельцы нередко желают перенести его на улицу. Однако, чтобы сделать это безопасно и законно, необходимо придерживаться определенной процедуры.
Как перенести газовый счетчик?
Украинцам, которые хотят перенести свой газовый счетчик из дома на улицу, необходимо обратиться к своему оператору газораспределительной сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
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Подать заявление на перенос газового счетчика потребитель может в ближайшем Центре обслуживания клиентов своего облгаза. Однако перед визитом к этому нужно подготовить ряд документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы на право собственности на дом;
- паспорт на газовый счетчик;
- технический паспорт на дом;
- план газоснабжения;
- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов.
Для оформления заявки понадобятся как оригиналы этих документов, так и копии.
Стоит знать! Специалисты компании обязаны оказать поддержку клиенту на протяжении всего процесса переноса газового счетчика, проконсультировать по документации и сопровождать выполнение работ.
Сколько стоит перенос газового счетчика?
Стоимость переноса газового счетчика зависит от вида газового оборудования и объема работ.
- Рассчитывают стоимость услуги на основе плановых калькуляций, которые действуют на время выполнения работ,
- Проводятся расчеты согласно перечню фактически выполненных работ, учитывается стоимость использованных материалов.
- Также придется заплатить включена стоимость использования автотранспорта.
- Поэтому стоимость переноса счетчика в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально, учитывая проектное решение.
Важно! При этом специалисты отмечают, что проводить замену счетчика имеют право только лицензированные специалисты, которые имеют разрешение на такие работы. Самовольное вмешательство в газовую сеть может привести к серьезным последствиям и штрафов.