Компании "Газпром Нефть" предоставлено 45 дней для выхода из состава владельцев сербской нефтяной компании NIS. Это связано с новыми санкциями США против российского нефтяного сектора.

Что известно о санкциях против нефтяного сектора России

Так россиян требуют именно устранить, а не сократить для них количество рабочих мест, передает 24 канал со ссылкой на слова президента Сербии Александара Вучича.

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Они требуют от нас полного выхода россиян из NIS, не сокращения, а именно устранения,

- сказал Вувич.

Он отметил, что Сербии дали срок что Сербии дали срок до 10 марта для завершения сделки с россиянами.

Так сейчас NIS принадлежит преимущественно "Газпром нефти" и "Газпрому". Первой принадлежит 50% акций, в то время имеет 6,15% акций. Однако администрация Байдена ввела самый масштабный пакет санкций, который направлен на доходы России от нефти и газа.

Заметьте! Это сделано с целью поддержки Киева и предоставления администрации Дональда Трампа влияния для достижения мира в Украине.