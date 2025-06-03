План "Газпрома" вернуться в Европу через Турцию провалился

Турция могла стать шансом России хотя бы частично вернуть европейский газовый рынок. Однако проект газораспределительного хаба в стране признали провальным.

Почему "Газпром" отказался от создания хаба

Российская компания "Газпром" отказалась от идеи создать в Турции новый газораспределительный хаб который давал возможность восстановить экспорт газа в Европу, потерянный после вторжения России в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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После нескольких месяцев изучения вариантов создания хаба в "Газпроме" пришли к выводу, что проект провальный. Компания решила прекратить дальнейшую работу над созданием хаба из-за его нежизнеспособности:

Мощности трубопроводов из Турции в страны ЕС – Греции и Болгарии – слишком ограничены, чтобы пропустить значительные дополнительные объемы газа.

Турция планировала самостоятельно продавать газ, поступающий в хаб, а роль "Газпрома" сводилась лишь к поставщику, что не устроило компанию.

По данным издания, некоторые работники "Газпрома" с самого начала возникновения идеи хаба сомневались в его реалистичности. Однако проект публично поддержал Владимир Путин, поэтому компания занималась его разработкой.

Стоит знать! По информации Bloomberg, инициатива по созданию хаба не исходила от самого "Газпрома", а могла родиться в политических кругах, приближенных к Кремлю. Менеджеры компании якобы были удивлены, когда Путин начал публично продвигать эту идею.

Почему хаб в Турции был важным для России

Новый хаб в Турции мог быть едва ли не единственным путем России для восстановления утраченных позиций в Европе, которая была крупнейшим экспортным рынком "Газпрома". Отказ от проекта закрыл для компании возможность восстановить хотя бы часть поставок газа, которые ранее приносили около 8 миллиардов долларов ежемесячно.

"Газпром" потерял два основных экспортных маршрута в Европу:

из-за вывода из строя трубопроводов "Северный поток";

после остановки транзита газа через Украину в 2024 году.

Из-за потери газового рынка Путин хотел, чтобы Турция принимала объемы газа в новом хабе на уровне мощностей поврежденных трубопроводов – около 55 миллиардов кубометров в год.

Однако пока, по данным Bloomberg, руководство "Газпрома" уже давно не обсуждает идею турецкого хаба – ни внутри компании, ни на встречах с чиновниками.

Важно! Важным фактором провала российского хаба в Турции также является стратегия Евросоюза, который намерен полностью отказаться от импорта российского газа до 2027 года.