В какой области больше всего украинских пенсионеров

По состоянию на начало этого месяца в Украине насчитывалось 10,245 миллиона пенсионеров. Это более чем на 32 тысячи больше чем месяц назад.

Где больше всего пенсионеров

Больше всего пенсионеров зафиксировано в Днепропетровской области – 781,4 тысячи человек. Далее по рейтингу Киев – 652,6 тысячи пенсионеров и Харьковская область – 593, 8 тысячи человек.

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Где пенсионеры получают свои выплаты

Пенсионеры получают свои выплаты или через Укрпочту, или на карточку выбранного банка. Распределение такое:

Банки – 8,206 миллиона человек;

– 8,206 миллиона человек; Укрпочта – 2,039 миллиона человек.

Наибольшей популярностью среди пожилых людей пользуется Приватбанк, через который проходит – 4,768 миллиона человек (58% всех пенсий, которые выплачиваются через банк). Далее рейтинг таков: