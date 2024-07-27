В какой области больше всего украинских пенсионеров
27 июля 2024, 10:26Читати новину українською
Источник:ПФУ
По состоянию на начало этого месяца в Украине насчитывалось 10,245 миллиона пенсионеров. Это более чем на 32 тысячи больше чем месяц назад.
Где больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров зафиксировано в Днепропетровской области – 781,4 тысячи человек. Далее по рейтингу Киев – 652,6 тысячи пенсионеров и Харьковская область – 593, 8 тысячи человек.
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Где пенсионеры получают свои выплаты
Пенсионеры получают свои выплаты или через Укрпочту, или на карточку выбранного банка. Распределение такое:
- Банки – 8,206 миллиона человек;
- Укрпочта – 2,039 миллиона человек.
Наибольшей популярностью среди пожилых людей пользуется Приватбанк, через который проходит – 4,768 миллиона человек (58% всех пенсий, которые выплачиваются через банк). Далее рейтинг таков:
- Ощадбанк – 2,579 миллиона человек или 31,4%;
- Райффайзен Банк – 310,3 тысячи человек или 3,8%;
- Другие банки – 547,8 тысячи человек или 6,7%.