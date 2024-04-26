Доллар снова по 40 гривен: где валюта подорожала существенно
26 апреля 2024, 10:03Читати новину українською
За сутки американская валюта существенно прибавила в цене в обменниках – курс покупки достиг 40 гривен. В банках и на черном рынке валюта тоже подорожала, но лишь на немного.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 26 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (без изменений по сравнению с 25 апреля), а продажа – 39,90 гривны (+2 копейки).
Читайте также НБУ погрешил прогноз ВВП Украины: какие есть риски для экономики
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,95 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,77 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,90 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 42,80 гривны (+5 копеек), а продают за 42,96 гривны (+6 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,60 гривны (+15 копеек), а продают – за 40 гривен (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,65 гривны (+3 копейки), а продажа – 43,05 гривны (без изменений).
Курс доллара в мае
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, изменение стратегии НБУ в мае вряд ли возможно.
В мае возможно дальнейшее ослабление в валютном регулировании, что будет иметь определенное влияние на рынок, то есть регулятор "даст больше свободы" рынку при курсообразовании на межбанке.
В то же время банкир отмечает, что значительных изменений курса ожидать не стоит, несмотря на процесс "слабой" девальвации.
Рынку не грозят стратегические потрясения в виде заоблачных курсовых скачков,
– добавляет Лесовой.