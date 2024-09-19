Где цена валют выросла, а где упала
19 сентября 2024, 10:00Читати новину українською
Доллар в обменниках, банках и на черном рынке почти не изменился в цене. В то же время евро показала существенный рост стоимости в банках за последние сутки.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 19 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (без изменений по сравнению с 18 сентября) и продажа – по 41,80 гривны (без изменений).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 46 гривен (+10 копеек), а продажа – по 46,60 гривны (+10 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,70 гривны (без изменений), а продать – по 41,80 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 46,41 гривны (+1 копейка), а продажа по 46,60 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,50 гривны (+5 копеек), а продают – по 41,90 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,30 гривны (без изменений), а продают – по 46,70 гривны (-3 копейки).
Каким курс доллара прогнозируют
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на 2025 год курс в проекте бюджета заложен на уровне 45 гривен. В то же время в зависимости от обстоятельств, стоимость может варьироваться в промежутке нескольких гривен.
Однако это только проект и коррективы вполне возможны. В то же время есть прогнозы от мировых финансовых институтов, согласно которым курс доллара ожидается именно на уровне 45 – 45,8 гривны.