Банки и "Укрпочта": где украинские пенсионеры чаще всего получают выплаты

Украинские пенсионеры могут получать свои выплаты двумя способами: в отделениях банков или же в отделениях "Укрпочты". В Пенсионном фонде рассказали, куда украинцы чаще обращаются за пенсией.

Где украинцы получают пенсии

Сейчас в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров. Подавляющее большинство пенсионеров получают средства через банки - это 82,4%, то есть 8,4 миллиона пенсионеров. Еще 17,6% получают средства в отделениях "Укрпочты", это 1,8 миллиона человек.

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В каких банках пенсионеры получают средства:

ПриватБанк – 56,6%;

Ощадбанк – 33,3%;

Другие банки – 6,4%;

АО "Райффайзен Банк аваль" – 3,7%.

! По данным ПФУ, средний размер пенсии в Украине составляет 5 743,27 гривны.

У кого вырастут пенсии в мае

В мае вырастут пенсии для лиц старше 70 лет, если их общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны. Пенсионеры получат автоматическую надбавку в зависимости от возраста, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд Украины:

300 гривен для возрастной категории от 70 до 74 лет;

456 гривен для возрастной категории от 75 до 79 лет;

570 гривен для пенсионеров старше 80 лет.

эти выплаты будут осуществляться автоматически в месяц, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.