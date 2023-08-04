Как подать показания газового счетчика

За несвоевременную подачу показателей счетчика вам могут начислить увеличенные коммунальные или вообще отключить газ. Чтобы этого избежать, следует фиксировать расходы в четко определенный срок, который назначила ваша компания-регулятор.

Как подать показания счетчика газа

Чтобы подать показатели, вам необходимо сначала правильно снять их со счетчика. Для этого запишите число без учета нулей в начале, красных цифр и значений после запятой. Полученный результат является вашим показателем счетчика.

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После сбора данных, определите, кто именно является поставщиком газа в ваше жилье. Эту информацию можно найти в интернете, в соответствии с адресом, или увидеть название компании на ранее поступающих платежках.

Каждый регулятор сам описывает даты подачи характеристик. Преимущественно это с 28 по 5 числа следующего месяца.

Где можно подать показатели счетчика газа

Представить показатели нужно в четко определенные компанией сроки. Задержка может повлечь за собой штрафные санкции, отключение газа, а для льготных категорий населения – потерю субсидии.

Поскольку, значительное количество региональных регуляторов стали частью группы "Нефтегаз", они имеют возможность подать показатели на сайте компании.

В группу "Нефтегаз" вошли: "Харьковгоргаз", "Криворожгаз", "Киевоблгаз", "Львовгаз", "Житомиргаз", "Днепропетровскгаз", "Винницагаз", "Сумыгаз", "Днепропетровскгаз".

Если вы являетесь клиентом Газмереж Харьковского, Кропивницкого или Днепровского филиалов воспользуйтесь этим сервисом.

Передать показы можно по следующим телефонам:

(057)-708-01-87;

(098)-300-28-88;

(066)-300-28-88;

(093) 300 28 88;

Также показатели можно подать, отправив SMS-сообщение на номер 4647,

Тарифы на газ в Украине сейчас

Компания "Нефтегаз" зафиксировала показатель - 7,96 гривны за кубометр газа. Это значение не изменится до 1 мая 2024 года. Остальные регуляторы также пообещали сохранять показатели ориентировочно на одном уровне.

Хотя повышения тарифов не избежать, компании обещают оттянуть этот момент как можно дальше, учитывая затруднение граждан во время войны.